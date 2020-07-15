Walmart обяжет покупателей носить маски во всех магазинах в США с 20 июля

Американская Walmart Inc. (SPB: WMT) обяжет покупателей носить маски во всех магазинах Walmart и Sam's Club в США начиная с 20 июля, став крупнейшей компанией, которая вводит подобные ограничения на фоне роста числа новых заражений коронавирусом в ряде американских штатов.

Walmart последовала примеру других местных сетей, включая Best Buy Co., Starbucks Corp. и Costco Wholesale Corp.

Около 65% из более чем 5 тыс. магазинов компании расположены в населенных пунктах, где ношение масок является обязательным, сказали операционный директор Walmart в США Дакона Смит и операционный директор Sam's Club Ланс Де Ла Роса, слова которых приводит The Wall Street Journal.

Сотрудники Walmart будут напоминать посетителям о необходимости надеть маску перед входом в магазины и выдавать бесплатные маски тем, у кого их нет. У всех магазинов будет работать только один вход.

Вопрос о ношении масок стал поводом для политических дискуссий в США. Эксперты в области науки и медицины сходятся во мнении, что ношение масок играет критически важную роль в замедлении темпов распространения вируса.

Разрозненные нормы регулирования, касающиеся ношения масок в США, приводят к тому, что крупнейшие в стране ритейлеры устанавливают разные правила. Большинство крупных компаний, от гипермаркетов до сетей аптек, призывают покупателей носить маски в тех штатах и населенных пунктах, где это является требованием со стороны властей. Некоторые из этих компаний запрещают вход без масок, в то время как другие просят покупателей надеть маску, однако разрешают посещение в случае ее отсутствия.