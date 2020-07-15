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19:37 15.07.2020

Брюссель представил трехмесячный план борьбы Евросоюза с коронавирусом

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Брюссель представил трехмесячный план борьбы Евросоюза с коронавирусом

Европейская комиссия (ЕК) представила в среду план координации мер сдерживания и профилактики COVID-19 на ближайшие три месяца, в том числе с учетом возможной второй волны в Европе.

"Теперь мы знаем больше о вирусе, но обязаны сохранять бдительность и предусмотрительность, - заявил на пресс-конференции зампред ЕК Маргаритис Схинас. - Представленный комплекс мер направлен на противодействие возможным новым вспышкам COVID-19. Опираясь на уроки прошлых месяцев, мы планируем избежать импровизаций, укрепить готовность на всех фронтах, сохранить единый рынок и его основные свободы, облегчить путь к экономическому и социальному восстановлению в ЕС".

Схинас отметил, что вирус пока распространяется по миру. На территории ЕС есть "точечные и четко определенные очаги и принятыми мерами ситуация в них удерживается под контролем".

Зампред ЕК разделил меры профилактики на три основных группы. Во-первых, координация действий между членами ЕС, недостаток которой наблюдался в начале кризиса. Во-вторых, инклюзивность, включая специальные меры в отношении наиболее уязвимых групп людей. В-третьих, уменьшение риска сосуществования COVID-19 с сезонным гриппом, подготовка систем здравоохранения к этой возможной ситуации.

Кроме того, предусмотрено усиление возможностей отслеживания контактов, в том числе на местном уровне через мобильные приложения. Установлены критерии оперативной совместимости такой техники.

Брюссель надеется, что на мировом уровне будут продолжены усилия, которые обеспечат эффективную профилактику, готовность и реагирование на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, подчеркнул Схинас.

Теги: #ес #борьба #коронавирус
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