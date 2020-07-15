События

19:17 15.07.2020

В Раде зарегистрирован проект постановления о назначении Пищанской главой АМКУ

1 мин читать
В Раде зарегистрирован проект постановления о назначении Пищанской главой АМКУ

Проект постановления №3856 о назначении Ольги Пищанской главой Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) зарегистрирован в Верховной Раде.

"Назначить Пищанскую Ольгу Станиславовну на должность главы Антимонопольного комитета Украины", - говорится в тексте проекта постановления, опубликованном на сайте украинского парламента.

Инициатор проекта постановления – глава комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха ("Слуга народа").

Как сообщалось, фракция "Слуга народа" поддержала назначение Пищанской на пост главы АМКУ.

Теги: #кадры #амку
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:31 15.07.2020
АМКУ направит в исполнительную службу судебное постановление об аресте средств "Тедис Украина"

АМКУ направит в исполнительную службу судебное постановление об аресте средств "Тедис Украина"

14:15 14.07.2020
Шмыгаль повторно выдвинул кандидатуру Уруского на должность вице-премьера

Шмыгаль повторно выдвинул кандидатуру Уруского на должность вице-премьера

13:40 14.07.2020
Верховный Суд подтвердил законность действий фармкомпании "Биофарма" в работе с оптовыми покупателями

Верховный Суд подтвердил законность действий фармкомпании "Биофарма" в работе с оптовыми покупателями

12:48 14.07.2020
"Тедис Украина" сообщает о попытках блокирования счетов и препятствованию операционной деятельности

"Тедис Украина" сообщает о попытках блокирования счетов и препятствованию операционной деятельности

11:26 14.07.2020
Отправить в отставку Сытника после принятия законопроекта о дополнительных основаниях увольнения директора НАБУ невозможно - Качура

Отправить в отставку Сытника после принятия законопроекта о дополнительных основаниях увольнения директора НАБУ невозможно - Качура

20:56 13.07.2020
Рада может голосовать по назначению Уруского и Пещанской на внеочередном заседании в среду

Рада может голосовать по назначению Уруского и Пещанской на внеочередном заседании в среду

20:04 13.07.2020
Голосование по главе НБУ может пройти в пятницу

Голосование по главе НБУ может пройти в пятницу

19:56 13.07.2020
Президент и премьер презентовали кандидатов на должность глав НБУ, АМКУ и вице-премьера ОПК

Президент и премьер презентовали кандидатов на должность глав НБУ, АМКУ и вице-премьера ОПК

18:20 13.07.2020
Пищанская является кандидатом на главу АМКУ - Арахамия

Пищанская является кандидатом на главу АМКУ - Арахамия

14:33 13.07.2020
Кабмин отозвал проект постановления о назначении Уруского вице-премьером

Кабмин отозвал проект постановления о назначении Уруского вице-премьером

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники 6 раз обстреляли украинские позиции с полуночи, пострадавших нет

Венедиктова: суды удовлетворили 60 исков бывших прокуроров в связи с люстрацией и 15 – в связи с реформой органов прокуратуры

Украинская сторона забрала тело военнослужащего, погибшего 13 июля на Донбассе

Кабмин повысил показатель для определения стран "красной" зоны с 40 до 55 активных больных на 100 тыс. населения

В Геническе из-за ложного сообщения о минировании полиция эвакуировала 400 человек и проверила 14 объектов города

ПОСЛЕДНЕЕ

МИД Украины осудил ранение и задержание Россией гражданина Грузии на линии оккупации с Цхинвальским регионом

Зеленский инициирует налоговые льготы для проектов и программ в сфере культуры, туризма и креативных индустрий

Рада рассмотрит изменения в избирательное законодательство в четверг

Бизнесмен Ярославский просит Зеленского вмешаться в ситуацию с "Электротяжмашем" для сохранения завода

Корабли НАТО вошли в Черное море для проведения совместных учений с ВМС Украины и Болгарии

Walmart обяжет покупателей носить маски во всех магазинах в США с 20 июля

Брюссель представил трехмесячный план борьбы Евросоюза с коронавирусом

В ЕСПЧ зарегистрировали иск Нидерландов против России в связи с гибелью самолета MH17

Суд в Полтаве взял под стражу 7 фигурантов дела о наркоторговле с участием бывших правоохранителей

Kharkiv Palace Hotel Ярославского намерен в сжатые сроки запустить казино

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА