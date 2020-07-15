В Раде зарегистрирован проект постановления о назначении Пищанской главой АМКУ

Проект постановления №3856 о назначении Ольги Пищанской главой Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) зарегистрирован в Верховной Раде.

"Назначить Пищанскую Ольгу Станиславовну на должность главы Антимонопольного комитета Украины", - говорится в тексте проекта постановления, опубликованном на сайте украинского парламента.

Инициатор проекта постановления – глава комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха ("Слуга народа").

Как сообщалось, фракция "Слуга народа" поддержала назначение Пищанской на пост главы АМКУ.