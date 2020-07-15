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19:32 15.07.2020

В ЕСПЧ зарегистрировали иск Нидерландов против России в связи с гибелью самолета MH17

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В ЕСПЧ зарегистрировали иск Нидерландов против России в связи с гибелью самолета MH17

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) сообщили в среду, что зарегистрировали иск, поданный Нидерландами против России в связи с крушением на востоке Украины пассажирского самолета MH17.

"Иск, поданный одним государством против другого, зарегистрирован под номером 28525/20", - говорится в пресс-релизе суда.

В нем отмечается, что иск был направлен из Нидерландов в ЕСПЧ 10 июля 2020 года.

В ЕСПЧ напоминают, что ранее в суд также поступили иски против России по MH17, но не от государства, а от частных лиц - родственников людей, погибших при крушении авиалайнера.

Ранее в июле стало известно, что правительство Нидерландов приняло решение подать иск против России в ЕСПЧ.

Отмечалось, что власти Нидерландов предоставляют ЕСПЧ всю "доступную и имеющую отношение к делу информацию" по этому делу. Материалы, которые передадут в суд, будут использоваться и для индивидуальных исков, подаваемых родственниками жертв катастрофы.

"Добиться справедливости для 298 жертв сбитого самолета рейса МН17 - есть и будет оставаться самым главным приоритетом правительства", - сказал тогда глава МИД Нидерландов Стив Блок.

ЕСПЧ имеет право рассматривать как индивидуальные, так и межгосударственные жалобы. Задача суда - определить, было ли нарушено то или иное право истца, а если да, то - присудить компенсацию.

На практике - рассмотрения в ЕСПЧ исков одного государства против другого - случаются довольно редко.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Расследование причин катастрофы ведет совместная следственная группа (JIT, ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года ССГ обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности этого "Бука". По данным ССГ, это ракетная установка российской 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в Курске.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четырех обвиняемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они, как сообщалось, в суд не явились. Пулатов на данный момент - единственный фигурант дела, отправивший на слушания своих адвокатов.

Теги: #мн17 #нидерланды #россия #иск
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