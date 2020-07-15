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19:29 15.07.2020

Суд в Полтаве взял под стражу 7 фигурантов дела о наркоторговле с участием бывших правоохранителей

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Суд в Полтаве взял под стражу 7 фигурантов дела о наркоторговле с участием бывших правоохранителей

Октябрьский районный суд Полтавы взял под стражу семерых участников преступной группировки, задержанных в феврале 2020 года по подозрению в наркоторговле.

"Преступная группа из жителей Кременчуга занималась поставкой, изготовлением и сбытом на территории Полтавской области каннабиса и метамфетамина. Относительно "должников" наркобизнеса применяли физическое и психологическое давление, усиливая свои угрозы огнестрельным оружием", - сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Как было установлено, к наркобизнесу были причастны бывшие правоохранители. Сообщники наладили поставки наркотических веществ из Днепра и обеспечили деятельность подпольной лаборатории по изготовлению психотропного вещества.

Во время обысков по адресам проживания фигурантов дела, а также в других помещениях и хранилищах детективы изъяли более 200 зип-пакетов с метамфетамином и каннабисом, 2 млн грн и элитные автомобили.

"Подозрения в незаконной деятельности получили 11 участников устойчивого объединения, созданного для совершения тяжких и особо тяжких преступлений", - заявил заместитель главы полиции Полтавской области Артем Родигин.

Злоумышленникам инкриминируют ст. 255 (создание преступной организации), (ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и незаконный сбыт психотропных, совершенные повторно, преступной организацией), ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 306 (использование средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, для приобретения имущества и продолжения незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, совершенных по предварительному сговору группой лиц) и ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 263 (незаконное приобретение, ношение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #полтавская_область #полиция #наркоторговля
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