Рада унифицирует подход к бюджетам местного самоуправления независимо от статуса населенного пункта

Верховная Рада намерена унифицировать подход к определению состава доходов и расходов бюджетов местного самоуправления независимо от статуса населенного пункта.

Соответствующий законопроект №3614"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно приведения в соответствие положений бюджетного законодательства в связи с завершением административно-территориальной реформы" за основу на заседании в среду поддержали 320 народных депутатов.

Законопроект предлагает ввести единый унифицированный подход к определению состава доходов и расходов бюджетов местного самоуправления независимо от статуса населенного пункта (село, поселок, город районного, областного значения и т.д. и их объединения). В частности, предлагается расширить состав их доходов за счет доходов, которые "закреплены" сегодня за районными бюджетами, а также в связи с этим определить отдельно состав доходов и расходов для бюджетов местного самоуправления (бюджетов территориальных громад сел, поселков, городов и их объединений) и районных бюджетов.

Предлагается также исключить районные бюджеты из механизма горизонтального выравнивания налогоспособности местных бюджетов; исключить районные бюджеты из числа "получателей" образовательной и медицинской субвенций, субвенций на выполнение инвестиционных проектов и т.п.

Как указано в пояснительной записке к документу, законопроект разработан в связи с принятием закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения территорий и административных центров территориальных громад" от 16 апреля 2020 года с целью "создания надлежащей ресурсной базы для осуществления полномочий органов местного самоуправления на новой территориальной основе".