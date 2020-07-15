Kharkiv Palace Hotel Ярославского намерен в сжатые сроки запустить казино

Пятизвездочная гостиница Kharkiv Palace Hotel, принадлежащая бизнесмену Александру Ярославскому, намерена в сжатые сроки запустить казино в сотрудничестве с профильным оператором, сообщается на сайте группы DCH.

"Мы больше восьми лет ждали сегодняшнего дня. Очень обидно видеть, что в отеле есть важная для гостей возможность проведения досуга, и ей нельзя воспользоваться (…) Мы всегда последовательно отстаивали идею социально-ответственной легализации казино и имели на руках четкую дорожную карту, как быстро организовать работу по этому направлению", - цитируется в сообщении генеральный менеджер гостиницы Атис Захаранс.

Кроме того, DCH договорилась о запуске казино с профильным оператором, имеющим опыт на международном рынке, указано в сообщении.

Гостиница Kharkiv Palace Hotel по пр.Правды, 2 в центральной части Харькова открыта 15 декабря 2011 года. Объект является единственным пятизвездочным отелем в городе. Ярославский инвестировал в его строительство $126 млн. Управление гостиницей с момента открытия осуществляла компания "Премьер Интернешнл", однако с 2019 года гостиница прекратила с ней сотрудничество.

Номерной фонд гостиницы включает 171 номер. Инфраструктура также включает спа-центр, многофункциональный бальный зал на 500 человек, конференц-зал на 130 человек, 3 комнаты для переговоров (до 30 человек), 2 банкетных зала и бизнес-центр.

Как сообщалось, 14 июля 2020 года Верховная Рада приняла закон о легализации игорного бизнеса. Законом допускается размещение казино в Киеве на территории пятизвездочных отелей, а для других населенных пунктов закон разрешает размещать их в отелях категории четыре и пять звезд.