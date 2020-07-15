События

19:02 15.07.2020

Kharkiv Palace Hotel Ярославского намерен в сжатые сроки запустить казино

2 мин читать
Kharkiv Palace Hotel Ярославского намерен в сжатые сроки запустить казино

Пятизвездочная гостиница Kharkiv Palace Hotel, принадлежащая бизнесмену Александру Ярославскому, намерена в сжатые сроки запустить казино в сотрудничестве с профильным оператором, сообщается на сайте группы DCH.

"Мы больше восьми лет ждали сегодняшнего дня. Очень обидно видеть, что в отеле есть важная для гостей возможность проведения досуга, и ей нельзя воспользоваться (…) Мы всегда последовательно отстаивали идею социально-ответственной легализации казино и имели на руках четкую дорожную карту, как быстро организовать работу по этому направлению", - цитируется в сообщении генеральный менеджер гостиницы Атис Захаранс.

Кроме того, DCH договорилась о запуске казино с профильным оператором, имеющим опыт на международном рынке, указано в сообщении.

Гостиница Kharkiv Palace Hotel по пр.Правды, 2 в центральной части Харькова открыта 15 декабря 2011 года. Объект является единственным пятизвездочным отелем в городе. Ярославский инвестировал в его строительство $126 млн. Управление гостиницей с момента открытия осуществляла компания "Премьер Интернешнл", однако с 2019 года гостиница прекратила с ней сотрудничество.

Номерной фонд гостиницы включает 171 номер. Инфраструктура также включает спа-центр, многофункциональный бальный зал на 500 человек, конференц-зал на 130 человек, 3 комнаты для переговоров (до 30 человек), 2 банкетных зала и бизнес-центр.

Как сообщалось, 14 июля 2020 года Верховная Рада приняла закон о легализации игорного бизнеса. Законом допускается размещение казино в Киеве на территории пятизвездочных отелей, а для других населенных пунктов закон разрешает размещать их в отелях категории четыре и пять звезд.

Теги: #гостиница #ярославский #казино #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:59 15.07.2020
Бизнесмен Ярославский просит Зеленского вмешаться в ситуацию с "Электротяжмашем" для сохранения завода

Бизнесмен Ярославский просит Зеленского вмешаться в ситуацию с "Электротяжмашем" для сохранения завода

17:42 15.07.2020
ООО "Смартленд" купил киевскую гостиницу "Днепр" на онлайн-аукционе за 1,1 млрд грн

ООО "Смартленд" купил киевскую гостиницу "Днепр" на онлайн-аукционе за 1,1 млрд грн

16:44 15.07.2020
ГУД включил гостиницу "Украина" в Киеве во "вторую очередь" передачи для приватизации

ГУД включил гостиницу "Украина" в Киеве во "вторую очередь" передачи для приватизации

12:38 15.07.2020
Стартовал аукцион по приватизации гостиницы "Днепр" в Киеве, зарегистрировано 29 участников

Стартовал аукцион по приватизации гостиницы "Днепр" в Киеве, зарегистрировано 29 участников

20:03 14.07.2020
Полиция расследует нападение на съемочную группу харьковской телекомпании АТН

Полиция расследует нападение на съемочную группу харьковской телекомпании АТН

15:06 14.07.2020
Легализация игорного бизнеса соответствует общемировому тренду – Parimatch

Легализация игорного бизнеса соответствует общемировому тренду – Parimatch

15:01 14.07.2020
В Раде зарегистрировали два постановления об отмене принятия закона о легализации игорного бизнеса

В Раде зарегистрировали два постановления об отмене принятия закона о легализации игорного бизнеса

00:36 14.07.2020
В Харькове женщина задушила 10-летнего сына и покончила с собой

В Харькове женщина задушила 10-летнего сына и покончила с собой

20:03 12.07.2020
В Харькове в результате конфликта сторонников партии Шария и представителей "Нацкорпуса" пострадали и были госпитализированы двое мужчин

В Харькове в результате конфликта сторонников партии Шария и представителей "Нацкорпуса" пострадали и были госпитализированы двое мужчин

23:50 11.07.2020
Водитель, который сбил под Харьковом двух человек и скрылся, предстанет перед судом

Водитель, который сбил под Харьковом двух человек и скрылся, предстанет перед судом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники 6 раз обстреляли украинские позиции с полуночи, пострадавших нет

Венедиктова: суды удовлетворили 60 исков бывших прокуроров в связи с люстрацией и 15 – в связи с реформой органов прокуратуры

Украинская сторона забрала тело военнослужащего, погибшего 13 июля на Донбассе

Кабмин повысил показатель для определения стран "красной" зоны с 40 до 55 активных больных на 100 тыс. населения

В Геническе из-за ложного сообщения о минировании полиция эвакуировала 400 человек и проверила 14 объектов города

ПОСЛЕДНЕЕ

МИД Украины осудил ранение и задержание Россией гражданина Грузии на линии оккупации с Цхинвальским регионом

Зеленский инициирует налоговые льготы для проектов и программ в сфере культуры, туризма и креативных индустрий

Рада рассмотрит изменения в избирательное законодательство в четверг

Корабли НАТО вошли в Черное море для проведения совместных учений с ВМС Украины и Болгарии

Walmart обяжет покупателей носить маски во всех магазинах в США с 20 июля

Брюссель представил трехмесячный план борьбы Евросоюза с коронавирусом

В ЕСПЧ зарегистрировали иск Нидерландов против России в связи с гибелью самолета MH17

Суд в Полтаве взял под стражу 7 фигурантов дела о наркоторговле с участием бывших правоохранителей

В Раде зарегистрирован проект постановления о назначении Пищанской главой АМКУ

Рада унифицирует подход к бюджетам местного самоуправления независимо от статуса населенного пункта

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА