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19:00 15.07.2020

Правоохранители раскрыли преступную группировку, торговавшую взрывчаткой в интернете –

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Главное следственное управление Национальной полиции совместно с Департаментом уголовного розыска Национальной полиции Украины раскрыли межрегиональную преступную группировку, сбывающую взрывчатые вещества через интернет, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, в преступную группировку входили жители Сумской, Херсонской, Полтавской, Львовской областей и г. Киев. Проведен комплекс негласных следственных (розыскных) действий, в том числе оперативная закупка взрывчатого вещества - 25 кг пороха", - указывается в сообщении.

На текущий момент в пяти областях Украины проводятся 25 обысков, в том числе на одном из предприятий ГК "Укроборонпром", а также на частных предприятиях-посредниках, а также по месту проживания девяти членов преступной группировки, гаражных и складских помещениях, транспортных средствах.

"Во время обысков изъяты более 200 кг пороха и служебная документация с черновыми записями о незаконном сбыте пороха в течение последних 3 лет, а также наличные средства в сумме свыше 100 тыс. грн и 23 тыс. долларов США", - сообщают правоохранители.

По итогам проведения обысков будет решаться вопрос о задержании причастных к совершению преступления лиц, сообщении им о подозрении и избрании мер пресечения в виде содержания под стражей.

Теги: #прокуратура #опг #взрывчатка #полиция
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