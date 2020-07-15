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18:23 15.07.2020

Инспектора ювенальной превенции подозревают в изнасиловании несовершеннолетней в Одессе - ГБР

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Инспектора ювенальной превенции подозревают в изнасиловании несовершеннолетней в Одессе - ГБР

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в Николаеве, сообщили о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней инспектору сектора ювенальной превенции Таировского отделения полиции Киевского отдела полиции в г. Одесса.

Как сообщает пресс-служба ГБР, несовершеннолетняя познакомилась с подозреваемым в январе 2020 года, когда её мать обратилась в полицию с заявлением об исчезновении дочери после очередного конфликта. Тогда правоохранители составили в отношении матери административный протокол, а с девушкой провели беседу.

"11 февраля подозреваемый, который в то время работал в должности инспектора сектора ювенальной превенции, заставил несовершеннолетнюю поехать к нему домой, где изнасиловал ее, а потом отвез на место остановки общественного транспорта. Через несколько дней потерпевшая решилась рассказать о преступлении своему учителю, который убедил ее обратиться с заявлением в полицию", - указывается в сообщении.

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Теги: #гбр #изнасилование #николаев #инспектор
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