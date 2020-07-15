События

18:16 15.07.2020

Российские наемники 6 раз обстреляли украинские позиции с полуночи, пострадавших нет

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Российские наемники 6 раз обстреляли украинские позиции с полуночи, пострадавших нет

Российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня в среду с начала суток по состоянию на 17.00, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - говорится в сообщении.

В ходе обстрелов противник применял запрещенные минскими договоренностями минометы 120-го калибра, а также вооружения БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. "На действия противника, которые несли угрозу жизни и здоровью военнослужащих, наши защитники открывали огонь… Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отмечается в сводке.

На всех трех участках разведения сил и средств обстрелов в среду не было.

Ранее в Министерстве обороны сообщили о 5 обстрелах и отсутствии пострадавших с начала текучих суток по состоянию на 12.00. Таким образом, пополудни российские наемники осуществили один обстрел украинских позиций на Донбассе.

Теги: #всу #оос #обстрелы
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