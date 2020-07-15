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18:05 15.07.2020

Члену Союза писателей РФ из Черкасс, размещавшему в Интернете антиукраинские материалы, выдвинуто подозрение - СБУ

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Члену Союза писателей РФ из Черкасс, размещавшему в Интернете антиукраинские материалы, выдвинуто подозрение - СБУ

Служба безопасности Украины сообщает о разоблачении агитаторов, занимавшихся распространением в Интернете информации, направленной на разжигание религиозной, межнациональной розни и поддержке сепаратизма.

Как сообщается на сайте СБУ в среду, житель Черкасс, который раньше благодаря своей творческой деятельности стал членом Союза писателей РФ, по заказу кураторов из РФ готовил провокационные материалы, в которых публично осуждал существование одной из украинских конфессий и активно поддерживал деятельность главарей незаконных вооруженных формирований, действующих в отдельных районах Луганской и Донецкой областей. Подготовленные материалы он распространял на пропагандистских интернет-ресурсах РФ.

По заключению экспертизы, изъятые в ходе обыска по месту его жительства материалы содержат признаки разжигания межконфессиональной и религиозной вражды. В настоящее время мужчине сообщили о подозрении по ч.1 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины.

В то же время суд признал жительницу г.Коростышева Житомирской области, уличенной в интернет-агитации, виновной по ч.1 ст.161 и ч.3 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ сообщают, что ранее разоблачили женщину в агитации к насильственному изменению государственной власти и разжигании межнациональной розни. "Свои призывы она размещала на персональной странице в одной из социальных сетей… Аккаунт интернет-пропагандистки заблокирован, противоправные обращения удалены", - говорится в сообщении.

Теги: #разоблачение #агитаторы #сбу
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