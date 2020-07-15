События

17:41 15.07.2020

Реальное количество случаев COVID-19 в Украине составляет около 185 тыс. против 55 тыс. официально подтвержденных – KSE

3 мин читать
Реальное количество случаев COVID-19 в Украине составляет около 185 тыс. против 55 тыс. официально подтвержденных – KSE

 

Реальное количество случаев заболевания COVID-19 в Украине составляет около 185 тыс., в то время как официально подтверждены 55 тыс. случаев заболевания, считают исследователи Киевской школы экономики (КШЭ, KSE).

"На сегодня мы видим 55,607 тыс. официально зарегистрированных случаев, но, согласно по результатам нашей модели, реальное количество - 185 тыс. чел. Таким образом, процент выявления составляет около 30%", - сказал старший исследователь Киевской школы экономики (КШЭ, KSE) Юрий Ганиченко в ходе презентации обновленных данных эпидемиологической модели KSE в среду.

Он отметил, что официально подтвержденные случаи показывают статистику по заболевшим с симптомами, в то же время модель KSE позволяет оценивать количество бессимптомных и слабосимптомных случаев заболевания.

По словам Ганиченко, исследователи KSE отмечают: "Уменьшение новых случаев в день не настолько быстрое, как ожидалось, поскольку в регионах страны реакция происходит не так быстро и не так жестко, как предусматривалось".

По его словам, к концу этого года, согласно разным сценариям, следует ожидать от 75 до 650 тыс. случаев заболевания COVID-19 и от 2,5 тыс. до 7 тыс. умерших.

Ганиченко сообщил, что с начала осени ожидается усиление карантинных ограничений при любом сценарии.

"Это связано с тем, что сдерживающее влияние сезонности будет угасать с началом осени. Мы увидели, что в среднем адаптивный карантин позволит спасти около 121 тыс. чел. Сейчас Украина идет пот "желтому" сценарию, который предполагает 4 тыс. умерших от COVID-19. Мир входит в новый пик заболеваемости, не выйдя из предыдущего. Это означает, что в странах умеренного климата сезонное затихание происходит медленнее, чем рост в странах субтропического климата", - сказал он.

По словам Ганиченко, в случае реализации "желтого" сценария в течение лета в районах и областях Украины, которые дают наибольшее негативное влияние на динамику заболевания, будут действовать достаточно жесткие карантинные ограничения. В то же время в случае реализации "желто-зеленого" сценария "остаток лета Украина сможет провести без карантина вообще, но к началу осени, когда влияние сезонности угасает, при любом сценарии карантинные ограничения будут усиливаться".

Так называемый "зеленый" сценарий предполагает высокое (до 60%) влияние сезонного фактора на снижение роста заболеваемости COVID-19, "желтый" - до 21%.

"Мы рассматриваем "желто-зеленый" сценарий, который говорит: сезонность выше средней, около 45% дополнительного сдерживания на период летнего времени. Мы видим, что Украина четко двигается по "желтому" сценарию. Это означает, что на конец года стоит ожидать до 4 тыс. умерших и 410 тыс. случаев заболевания",00 - резюмировал Ганиченко.

Как сообщалось, с 22 июня регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50%; среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА - менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 - более 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 - более 10%. Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 применяется в случае регистрации более восьми случаев на 100 тыс. населения суммарно за последние семь дней.

Теги: #коронавирус #kse
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:03 15.07.2020
Высокая инцидентность COVID-19 в Киеве компенсируется низким коэффициентом выявления – KSE

Высокая инцидентность COVID-19 в Киеве компенсируется низким коэффициентом выявления – KSE

15:46 15.07.2020
Украинцам после возвращения из Египта и Албании уже не нужно проходить двухнедельную обсервацию

Украинцам после возвращения из Египта и Албании уже не нужно проходить двухнедельную обсервацию

15:31 15.07.2020
Количество госпитализированных с COVID-19 киевлян остается стабильным несмотря на рост заболеваемости – Гелевей

Количество госпитализированных с COVID-19 киевлян остается стабильным несмотря на рост заболеваемости – Гелевей

15:17 15.07.2020
Степанов: в случае смерти человека от сопутствующего заболевания COVID-19 обязательно указывается в результатах вскрытия

Степанов: в случае смерти человека от сопутствующего заболевания COVID-19 обязательно указывается в результатах вскрытия

14:41 15.07.2020
Кабмин повысил показатель для определения стран "красной" зоны с 40 до 55 активных больных на 100 тыс. населения

Кабмин повысил показатель для определения стран "красной" зоны с 40 до 55 активных больных на 100 тыс. населения

14:19 15.07.2020
Американские банки готовятся к волне дефолтов по кредитам из-за коронавируса

Американские банки готовятся к волне дефолтов по кредитам из-за коронавируса

14:17 15.07.2020
Стоимость ПЦР-тестов на COVID-19 в ряде лабораторий снизились на 15% - аналитики

Стоимость ПЦР-тестов на COVID-19 в ряде лабораторий снизились на 15% - аналитики

13:25 15.07.2020
В Ривненской области ослаблены карантинные меры

В Ривненской области ослаблены карантинные меры

13:20 15.07.2020
В Минздраве Израиля бьют тревогу в связи с быстрым распространением коронавируса

В Минздраве Израиля бьют тревогу в связи с быстрым распространением коронавируса

12:22 15.07.2020
В Киеве зафиксирован антирекорд по количеству выявленных заражений коронавирусом за сутки

В Киеве зафиксирован антирекорд по количеству выявленных заражений коронавирусом за сутки

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники 6 раз обстреляли украинские позиции с полуночи, пострадавших нет

Венедиктова: суды удовлетворили 60 исков бывших прокуроров в связи с люстрацией и 15 – в связи с реформой органов прокуратуры

Украинская сторона забрала тело военнослужащего, погибшего 13 июля на Донбассе

Кабмин повысил показатель для определения стран "красной" зоны с 40 до 55 активных больных на 100 тыс. населения

В Геническе из-за ложного сообщения о минировании полиция эвакуировала 400 человек и проверила 14 объектов города

ПОСЛЕДНЕЕ

Kharkiv Palace Hotel Ярославского намерен в сжатые сроки запустить казино

Правоохранители раскрыли преступную группировку, торговавшую взрывчаткой в интернете –

Инспектора ювенальной превенции подозревают в изнасиловании несовершеннолетней в Одессе - ГБР

Российские наемники 6 раз обстреляли украинские позиции с полуночи, пострадавших нет

Помпео сожалеет в связи с гибелью украинского военного медика на Донбассе

Венедиктова: суды удовлетворили 60 исков бывших прокуроров в связи с люстрацией и 15 – в связи с реформой органов прокуратуры

Члену Союза писателей РФ из Черкасс, размещавшему в Интернете антиукраинские материалы, выдвинуто подозрение - СБУ

Венедиктова: Представления депутатов в КС чреваты финансовыми расходами

Военная прокуратура должна оставаться, необходимо правильно организовать ее деятельность – генпрокурор

США запустили ракету с четырьмя разведывательными спутниками

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА