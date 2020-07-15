Реальное количество случаев COVID-19 в Украине составляет около 185 тыс. против 55 тыс. официально подтвержденных – KSE

Реальное количество случаев заболевания COVID-19 в Украине составляет около 185 тыс., в то время как официально подтверждены 55 тыс. случаев заболевания, считают исследователи Киевской школы экономики (КШЭ, KSE).

"На сегодня мы видим 55,607 тыс. официально зарегистрированных случаев, но, согласно по результатам нашей модели, реальное количество - 185 тыс. чел. Таким образом, процент выявления составляет около 30%", - сказал старший исследователь Киевской школы экономики (КШЭ, KSE) Юрий Ганиченко в ходе презентации обновленных данных эпидемиологической модели KSE в среду.

Он отметил, что официально подтвержденные случаи показывают статистику по заболевшим с симптомами, в то же время модель KSE позволяет оценивать количество бессимптомных и слабосимптомных случаев заболевания.

По словам Ганиченко, исследователи KSE отмечают: "Уменьшение новых случаев в день не настолько быстрое, как ожидалось, поскольку в регионах страны реакция происходит не так быстро и не так жестко, как предусматривалось".

По его словам, к концу этого года, согласно разным сценариям, следует ожидать от 75 до 650 тыс. случаев заболевания COVID-19 и от 2,5 тыс. до 7 тыс. умерших.

Ганиченко сообщил, что с начала осени ожидается усиление карантинных ограничений при любом сценарии.

"Это связано с тем, что сдерживающее влияние сезонности будет угасать с началом осени. Мы увидели, что в среднем адаптивный карантин позволит спасти около 121 тыс. чел. Сейчас Украина идет пот "желтому" сценарию, который предполагает 4 тыс. умерших от COVID-19. Мир входит в новый пик заболеваемости, не выйдя из предыдущего. Это означает, что в странах умеренного климата сезонное затихание происходит медленнее, чем рост в странах субтропического климата", - сказал он.

По словам Ганиченко, в случае реализации "желтого" сценария в течение лета в районах и областях Украины, которые дают наибольшее негативное влияние на динамику заболевания, будут действовать достаточно жесткие карантинные ограничения. В то же время в случае реализации "желто-зеленого" сценария "остаток лета Украина сможет провести без карантина вообще, но к началу осени, когда влияние сезонности угасает, при любом сценарии карантинные ограничения будут усиливаться".

Так называемый "зеленый" сценарий предполагает высокое (до 60%) влияние сезонного фактора на снижение роста заболеваемости COVID-19, "желтый" - до 21%.

"Мы рассматриваем "желто-зеленый" сценарий, который говорит: сезонность выше средней, около 45% дополнительного сдерживания на период летнего времени. Мы видим, что Украина четко двигается по "желтому" сценарию. Это означает, что на конец года стоит ожидать до 4 тыс. умерших и 410 тыс. случаев заболевания",00 - резюмировал Ганиченко.

Как сообщалось, с 22 июня регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50%; среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА - менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 - более 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 - более 10%. Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 применяется в случае регистрации более восьми случаев на 100 тыс. населения суммарно за последние семь дней.