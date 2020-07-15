США запустили ракету с четырьмя разведывательными спутниками

Ракета-носитель Minotaur-4 в среду стартовала на орбиту с четырьмя секретными спутниками в интересах Национального управления военно-космической разведки США (NRO), сообщили в NASA.

Запуск ракеты был осуществлен Космическими силами вооруженных сил США с космодрома NASA Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния, в 09:46 по времени Восточного побережья США (16:46 мск).

"Запуск миссии NROL-129 предназначен для выполнения задач Национального управления военно-космической разведки по предоставлению разведывательных данных высокопоставленным политикам США, разведывательному сообществу и министерству обороны", - говорится в сообщении управления.

О целях, орбите, размере и других характеристиках секретных американских спутников в рамках миссии NROL-129 не сообщается.

Запуск стал первым, проводимым под управлением недавно сформированных Космических сил США с космодрома NASA Уоллопс.

Четырехступенчатая ракета-носитель Minotaur-4 разработана корпорацией Northrop Grumman на базе выведенной из эксплуатации межконтинентальной баллистической ракеты Peacekeeper ("Пискипер"). Она способна доставлять на низкую околоземную орбиту высотой 185 км полезную нагрузку массой до 1725 кг.