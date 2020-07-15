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17:00 15.07.2020

США запустили ракету с четырьмя разведывательными спутниками

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США запустили ракету с четырьмя разведывательными спутниками

Ракета-носитель Minotaur-4 в среду стартовала на орбиту с четырьмя секретными спутниками в интересах Национального управления военно-космической разведки США (NRO), сообщили в NASA.

Запуск ракеты был осуществлен Космическими силами вооруженных сил США с космодрома NASA Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния, в 09:46 по времени Восточного побережья США (16:46 мск).

"Запуск миссии NROL-129 предназначен для выполнения задач Национального управления военно-космической разведки по предоставлению разведывательных данных высокопоставленным политикам США, разведывательному сообществу и министерству обороны", - говорится в сообщении управления.

О целях, орбите, размере и других характеристиках секретных американских спутников в рамках миссии NROL-129 не сообщается.

Запуск стал первым, проводимым под управлением недавно сформированных Космических сил США с космодрома NASA Уоллопс.

Четырехступенчатая ракета-носитель Minotaur-4 разработана корпорацией Northrop Grumman на базе выведенной из эксплуатации межконтинентальной баллистической ракеты Peacekeeper ("Пискипер"). Она способна доставлять на низкую околоземную орбиту высотой 185 км полезную нагрузку массой до 1725 кг.

Теги: #ракета #сша #разведка
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