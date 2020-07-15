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16:46 15.07.2020

"Huawei Украина" откроет Академию информационных и сетевых технологий в Киеве, Харькове, Одессе и Львове

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"Huawei Украина" откроет Академию информационных и сетевых технологий в Киеве, Харькове, Одессе и Львове

"Huawei Украина" и Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" заключили соглашение об открытии на базе этого учреждения Академии информационных и сетевых технологий, авторизованной Huawei.

Как отмечается в сообщении пресс-службы компании в среду, программа академии будет способствовать подготовке будущих выпускников университетов к работе в сфере информационно-коммуникационных технологий в государственном и частном секторах экономики.

Программа академии основывается на смешанной модели обучения, сочетая традиционное образование, предполагающее непосредственный контакт преподавателя и студента, с мультимедийными учебными курсами и средствами тестирования на базе современных технологий.

Помимо Киева, "Huawei Украина" планирует открытие Академии информационных и сетевых технологий в университетах Харькова, Одессы и Львова.

Компания Huawei сотрудничает с более 900 международными университетами во всем мире для создания академий информационных и сетевых технологий, авторизованных Huawei (ICT Аcademies). Эти академии предоставляют возможность проходить сертификационные курсы по передовым технологиям, в частности в сферах 5G, искусственного интеллекта, облачных решений, больших данных и интернета вещей (IoT).

Теги: #академии #huawei #украина
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