Степанов: в случае смерти человека от сопутствующего заболевания COVID-19 обязательно указывается в результатах вскрытия

В случае смерти человека от сопутствующего заболевания обязательно указывается, что у него был диагностирован COVID-19, пояснил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга по результатам заседания правительства в среду.

"Когда умирает человек, у которого установлен диагноз COVID-19, патологоанатом делает вскрытие и устанавливает причину смерти. Например, причиной смерти может быть сердечно-сосудистая недостаточность, но в обязательном порядке записывается, что в том числе диагностирован COVID-19. Потому что именно коронавирусная болезнь при сопутствующем заболевании привела к смерти",- сказал он.