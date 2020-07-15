Украинская сторона забрала тело военнослужащего, погибшего 13 июля на Донбассе

Из временно оккупированной территории на Донбассе забрали тело погибшего 13 июля украинского военнослужащего, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Сегодня, 15 июля состоялось возвращение с временно оккупированной территории тела военнослужащего Вооруженных сил Украины, который погиб 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что сейчас идет подготовка к транспортировке тела воина к месту захоронения.

Как сообщалось, 13 июля российские наемники обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе н.п. Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирование.

Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ.

14 июля главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак и заместитель руководителя Офиса президента Украины Роман Машовец отправились на Донбасс для изучения обстоятельств обстрела украинских военных в районе н.п. Зайцево (Донецкая область).