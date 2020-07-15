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14:15 15.07.2020

Правительство Украины предлагает штрафовать собственников общественных мест за несоблюдение масочного режима посетителями

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Правительство Украины предлагает штрафовать собственников общественных мест за несоблюдение масочного режима посетителями

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде установить штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан для собственников общественных мест за несоблюдение масочного режима посетителями.

Соответствующий проект закона был одобрен на заседании правительства в среду.

В частности, к предприятиям, предпринимателям, учреждениям, организациям, которые нарушили санитарное законодательство, а именно - осуществили пропуск, допуск лица в общественное здание, сооружение, общественный транспорт во время действия карантина без надетого респиратора или маски, которая закрывает нос и рот (в том числе изготовленной самостоятельно) предлагается применять штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Другим одобренным законопроектом предлагается установить штраф для граждан за несоблюдение масочного режима в размере от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Теги: #карантин #штрафы #кабмин
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