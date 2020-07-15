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14:11 15.07.2020

Суд оставил под стражей подозреваемого в организации убийства Гандзюк Левина

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Суд оставил под стражей подозреваемого в организации убийства Гандзюк Левина

Подозреваемый в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк, задержанного на территории Болгарии, оставлен под стражей до 24 августа, сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда.

"15 июля 2020 коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные стороной защиты на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 26 июня 2020 года, которым удовлетворено ходатайство прокурора Офиса генерального прокурора, и продлен в отношении подозреваемого Л. срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 24 августа 2020 года включительно", - говорится в сообщении суда на странице в Фейсбуке.

Так, по результатам апелляционного рассмотрения постановление судьи Печерского районного суда Киева оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты - без удовлетворения.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года утром в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева.

Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении на Гандзюк, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

4 ноября Гандзюк скончалась. После этого следователи изменили квалификацию нападения на нее на оконченное преступление - по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу).

7 мая 2019 года Генпрокуратура Украины утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Гандзюк. 6 июня 2019 года Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием пятерых обвиняемых и назначил им наказание в виде лишения свободы.

Левин после совершения преступления покинул территорию Украины, и в январе 2019 года СБУ объявила его в розыск. Согласно опубликованной информации, он исчез 19 августа 2018 года. В декабре 2018 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что правоохранительные органы объявили подозрениеЛевину как участнику подготовки и организации нападения на Гандзюк.

24 января 2020 года подозреваемого задержали в Болгарии, местный суд арестовал его на 40 суток.

16 марта 2020 года Алексей Левин был доставлен в Украину из Болгарии в рамках запроса об экстрадиции.

Левин подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #подозреваемый #гандзюк #дело #суд
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