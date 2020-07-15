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13:51 15.07.2020

Американская Gray Fox обязана выплатить $8,3 млн "Артему" за срыв поставки линии по производству снарядов

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Американская Gray Fox обязана выплатить $8,3 млн "Артему" за срыв поставки линии по производству снарядов

Арбитражный суд Стокгольмской торговой палаты полностью удовлетворил исковые требования ГАХК "Артем" и постановил взыскать с компании Gray Fox Aviation and Logistics Inc. в пользу завода сумму в размере $8,3 млн, полученную в качестве аванса по контракту, а также возместить все дополнительные расходы, связанные с процессом.

Как отмечается в сообщении госконцерна "Укроборонпром", в состав которого входит ГАХК "Артем", американская компания не выполнила контракт на изготовление и поставку линии для серийного производства корпусов крупнокалиберных снарядов на предприятии.

Сейчас "Артем" принимает меры для выполнения указанного арбитражного решения на территории США.

"Иск полностью удовлетворен, заводу присуждена большая сумма компенсации: и то, что было перечислено в качестве аванса за контракт, и все расходы на юридические услуги, и расходы на сам процесс (...) В сумме, я думаю, это почти $9 млн. Но главное, что по завершении всех судебных споров "Артем" готов продолжать выполнять контракт с новым поставщиком оборудования: построить линию и начать серийный выпуск снарядов", - прокомментировал решение суда генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус, которого цитирует пресс-служба.

В марте 2018г "Артем" заключил контракт в рамках государственного оборонного заказа с американской компанией Gray Fox на поставку стратегически важной линии для изготовления снарядов калибра 152 и 155 миллиметров. В мае "Артем" внес предоплату в размере $8,3 млн, но за год оборудование так и не было поставлено.

В мае 2019г "Артем" начал арбитражный процесс против компании Gray Fox в Арбитражном Институте Стокгольмской торговой палаты с требованием вернуть уплаченные средства и расторгнуть договор.

Теги: #артем #контракт #сша #суд #снаряды
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