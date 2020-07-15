В Геническе из-за ложного сообщения о минировании полиция эвакуировала 400 человек и проверила 14 объектов города

В г.Геническ Херсонской области из-за ложного сообщения о минировании 14 объектов на время вынуждены были приостановить свою работу магазины, вокзал и банковские учреждения, также были эвакуированы 400 человек, сообщает полиция Херсонской области.

"В Генический отдел полиции поступило сообщение от дежурного СБУ в г.Херсон. Отмечалось, что на электронный адрес службы безопасности г.Киев поступило письмо о взрывах ряда объектов в городе Геническ: больницы, торговых центров, ночных клубов и др.", - сказано в сообщении полиции на странице в Фейсбуке в среду.

Так, для безопасности граждан и проверки 14 объектов правоохранители на некоторое время перекрыли улицы. Из торговых центров, банковских учреждений, больницы и вокзалов в целом эвакуировали 400 работников и посетителей.

"После тщательной проверки указанных учреждений и территории вокруг них никаких предметов, которые могли бы представлять угрозу безопасности граждан, не выявлено", - добавили в полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские устанавливают личность злоумышленника, который предоставил ложную информацию.