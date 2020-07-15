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13:25 15.07.2020

В Ривненской области ослаблены карантинные меры

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В Ривненской области ослаблены карантинные меры

Ривненская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на внеочередном заседании приняла решение об ослаблении карантинных мер в регионе в связи с улучшением эпидемиологической ситуации, сообщает пресс-служба областной государственной администрации (ОГА).

"Ривненская область вышла из "красной зоны", поэтому принимать посетителей в помещениях ресторанов и кафе, других заведений питания разрешено. Кроме сотрудников, соблюдать все карантинные нормы должны и посетители", - отметил глава ОГА Виталий Коваль.

Кроме того, разрешена работа учреждений культуры и кинотеатров при условии наполненности залов не более 50%.

Однако, как добавили в ОГА, заведения общественного питания могут принимать посетителей в помещениях при некоторых условиях: обязательный температурный скрининг на входе; не более 50% заполненных мест; расстояние между столиками - 2 метра; за столом должно находиться не более 4 человек; заведениям разрешено работать до 23:00; проветривание и дезинфекция помещений; наличие у персонала средств индивидуальной защиты.

Кроме того, санаторию "Красная калина" разрешено стационарно лечить больных с особыми заболеваниями.

"Вместе с тем учреждение будет работать с соблюдением всех эпидемиологических требований. Следовательно, лечение пациентов будет осуществляться только при наличии направления от врача и отрицательного результата теста на COVID-19 методом ПЦР или ИФА, проведенного накануне", - сказано в сообщении.

Отмечается, что медперсонал должен работать в средствах индивидуальной защиты (маска, очки или щиток, перчатки). Обязательным является использование антисептиков и соблюдения социальной дистанции, а помещение должно регулярно дезинфицироваться. При входе будет проводиться бесконтактная термометрия.

Местному клубу ФК "Одек" разрешили провести футбольный ответный матч, который состоится в г.Смега Дубенского района под открытым небом и без зрителей.

"Накануне всем футболистам сделают ПЦР-тестирование, и только в случае отрицательного результата - игроки будут допускаться к игре", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Ривненской области за сутки выявили 43 новых случая заболевания, 2 случая смерти и 132 случая выздоровления, сейчас болеют 1 753 человека

Теги: #коронавирус #ривненская_область
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