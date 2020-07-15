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12:38 15.07.2020

Стартовал аукцион по приватизации гостиницы "Днепр" в Киеве, зарегистрировано 29 участников

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Стартовал аукцион по приватизации гостиницы "Днепр" в Киеве, зарегистрировано 29 участников

Стартовал онлайн-аукцион по приватизации гостиницы "Днепр" в Киеве, в котором зарегистрировано 29 участников, сообщил глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко в среду.

"Гостиница "Днепр" – незаурядный объект. Мы ищем нового инвестора, чтобы дать ему новую жизнь. Активы продавать можно, а историю - нет. Поэтому условие для нового инвестора - сохранить название гостиницы "Днепр" в любой другой комбинации, а также сохранить профиль самого здания - это должна быть гостиница. Приватизация такого объекта, как "Днепр", даст сигнал инвесторам, что можно верить в прозрачную приватизацию", - сообщил Сенниченко на открытии аукциона.

Стартовая цена гостиницы составляет 80 млн 923 тыс. 400 грн.

Теги: #приватизация #фги #гостиница #днепр
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