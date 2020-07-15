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12:21 15.07.2020

Киев надеется на подписание соглашения о совместном авиационном пространстве на саммите Украина-ЕС – Стефанишина

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Киев надеется на подписание соглашения о совместном авиационном пространстве на саммите Украина-ЕС – Стефанишина

В Киеве расчитывают, что на саммите Украина-Евросоюз 1 октября будет подписано соглашение о совместном авиационном пространстве, будут приняты решения по интеграции Украины в единый цифровой рынок ЕС, продвижению по принятию Украины в сеть регуляторов электрической энергии и началу 2-й миссии в рамках заключения Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Мы выносим, как предложения по результатам саммита, все решения относительно интеграции в единый цифровой рынок, продвижение по принятию Украины в сеть регуляторов электрической энергии. И тут я с восхищением могу говорить, что Украина и технически, и юридически готова к тому, чтобы стать частью европейской системы. Также мы рассчитываем на подписание соглашения о совместном авиационном пространстве и начало второй миссии в рамках соглашения ACAA (Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции – ИФ-У)", - сказала она на пресс-конференции в среду.

Вице-премьер также отметила, что Украина не просто готовит свои предложения относительно национального вклада в Европейское зеленое соглашение, а уже является его частью, поскольку взяла на себя обязательство о приближении законодательства в этих сферах.

"Важно отметить, что Украина не просто готовит свои предложения относительно национального вклада в Европейское зеленое соглашение, Украина является уже частью Зеленого соглашения. Потому что Украина взяла на себя обязательство о приближении законодательства в этих сферах, и у нас, фактически, выбор стоит между тем либо не двигаться дальше в приближении, либо признать, что мы уже являемся частью Зеленого соглашения, и в вопрос в том, как мы входим в этот процесс. Он должен быть умеренным, и именно этого будут касаться предложения Украины по вкладу в Зеленое соглашение", - добавила она.

Стефанишина подчеркнула, что Украина точно станет членом ЕС, однако это вопрос времени, которое Украина определит сама для себя.

"Украина точно станет членом ЕС, это вопрос времени. В первую очередь, я считаю, это вопрос времени, которое Украина определит сама для себя. Потому что ЕС - это не донорская организация, это объединение сильных, экономически независимых, стабильных демократических стран. И именно потому Украина сейчас на пути тех реформ, которые позволят Украине быть полноправным членом ЕС, в понимании того, что мы будем сильными, экономически независимыми, и тот прогресс даже, который есть сегодня, говорит о том, что этот путь уже является неотвратимым", - резюмировала она.

Теги: #стефанишина #ес #украина #авиапространство
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