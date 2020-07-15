События

11:49 15.07.2020

Рада не смогла назначить своих представителей в конкурсную комиссию САП

1 мин читать
Рада не смогла назначить своих представителей в конкурсную комиссию САП

Верховная Рада не смогла определиться со своими представителями в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

За соответствующий проект постановления № 3769 проголосовали 193 народных депутатов (при необходимом минимуме 226 голосов).

Проект постановления предлагал ввести в состав комиссии (по согласию) следующие кандидатуры: первого замдиректора Института права и последипломного образования Министерства юстиции Дмитрия Журавлева, члена Всеукраинской криминологической ассоциации и Всеукраинской ассоциации уголовного права Виталия Куца, профессора факультета правовых наук Национального университета "Киево-Могилянская академия" Андрея Мелешевича, члена-корреспондента Национальной академии правовых наук Украины Вячеслава Навроцкого, доцента кафедры транспортного права и логистики Национального транспортного университета Богдана Романюка, заведующего кафедрой государственно-правовых дисциплин и административного права Центральноукраинского государственного педагогического университета имени В.Винниченко Евгения Соболя и директора Института последипломного образования Национальной академии внутренних дел Ларису Удалову.

Теги: #комиссия #сап #рада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:01 15.07.2020
Рада намерена закрепить в своем Регламенте перечень уважительных причин отсутствия нардепа на заседаниях

Рада намерена закрепить в своем Регламенте перечень уважительных причин отсутствия нардепа на заседаниях

11:54 15.07.2020
На торжественном заседании Рады по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины выступят Зеленский и Кравчук

На торжественном заседании Рады по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины выступят Зеленский и Кравчук

11:52 15.07.2020
Рада отказалась учесть часть предложений бизнеса по налоговому закону №466

Рада отказалась учесть часть предложений бизнеса по налоговому закону №466

11:05 15.07.2020
Профильный комитет Рады учел предложения "Голоса" в проекте постановления о назначении местных выборов - Лозинский

Профильный комитет Рады учел предложения "Голоса" в проекте постановления о назначении местных выборов - Лозинский

10:28 15.07.2020
Языковой омбудсмен призывает депутатов не поддерживать и снять с рассмотрения законопроект Бужанского о языке обучения в школах

Языковой омбудсмен призывает депутатов не поддерживать и снять с рассмотрения законопроект Бужанского о языке обучения в школах

15:06 14.07.2020
Легализация игорного бизнеса соответствует общемировому тренду – Parimatch

Легализация игорного бизнеса соответствует общемировому тренду – Parimatch

15:01 14.07.2020
В Раде зарегистрировали два постановления об отмене принятия закона о легализации игорного бизнеса

В Раде зарегистрировали два постановления об отмене принятия закона о легализации игорного бизнеса

15:00 14.07.2020
Рада приняла обновленный законопроект о нотариате

Рада приняла обновленный законопроект о нотариате

14:58 14.07.2020
Рада приняла законопроект о детенизации рынка лома объемом 20 млрд грн

Рада приняла законопроект о детенизации рынка лома объемом 20 млрд грн

14:57 14.07.2020
Рада выделила 2,3 млрд грн в капитал ПО "Южмаш" и реструктуризировала $60,5 млн его долга Минфину

Рада выделила 2,3 млрд грн в капитал ПО "Южмаш" и реструктуризировала $60,5 млн его долга Минфину

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве зафиксирован антирекорд по количеству выявленных заражений коронавирусом за сутки

Количество больных COVID-19 снизилось в 10 областях Украины – СНБО

В Украине за сутки от Covid-19 вновь выздоровело больше людей, чем заболело, 26 049 продолжают болеть

Российские наемники 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, 7 украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

Подозреваемый Мангер оставлен под стражей до 11 сентября - СМИ

ПОСЛЕДНЕЕ

Стартовал аукцион по приватизации гостиницы "Днепр" в Киеве, зарегистрировано 29 участников

В Киеве зафиксирован антирекорд по количеству выявленных заражений коронавирусом за сутки

Киев надеется на подписание соглашения о совместном авиационном пространстве на саммите Украина-ЕС – Стефанишина

В Житомирской области на автодороге "Киев-Чоп" затруднено движение транспорта из-за акции протеста

В Днепропетровской области ограничили время работы кафе, ресторанов, баров и учреждений культуры с 23:00 - ОГА

В ВСУ за сутки выявлено 14 новых случаев COVID-19, всего болеет 125 человек

Митинги с призывами объявить мобилизацию прошли в столице Азербайджана

В результате столкновения двух поездов в Чехии погиб машинист, несколько десятков человек пострадали

Степанов: мы утвердим правила обучения в школах с сентября на следующей неделе

Шустер и его партнер Елизаров передали военному госпиталю наркозно-дыхательный аппарат

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА