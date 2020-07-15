В Житомирской области на автодороге "Киев-Чоп" затруднено движение транспорта из-за акции протеста

На 128 км автодороги "Киев – Чоп", вблизи с. Гадзинка Житомирской области затруднено движение транспорта из-за проведения акции протеста, сообщает пресс-служба полиции области.

"Полицейские, работающие на месте происшествия, организовали объезд указанного участка автодороги и проводят разъяснительную работу с протестующими", - сказано в сообщении полиции Житомирской области на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что участники акции протеста двигаются по пешеходному переходу и пропускают автомобили экстренных служб.

"Примите во внимание указанную информацию при планировании поездок. Призываем с пониманием отнестись к временным неудобствам в движении транспорта", - добавили правоохранители.