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11:45 15.07.2020

В Житомирской области на автодороге "Киев-Чоп" затруднено движение транспорта из-за акции протеста

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В Житомирской области на автодороге "Киев-Чоп" затруднено движение транспорта из-за акции протеста

На 128 км автодороги "Киев – Чоп", вблизи с. Гадзинка Житомирской области затруднено движение транспорта из-за проведения акции протеста, сообщает пресс-служба полиции области.

"Полицейские, работающие на месте происшествия, организовали объезд указанного участка автодороги и проводят разъяснительную работу с протестующими", - сказано в сообщении полиции Житомирской области на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что участники акции протеста двигаются по пешеходному переходу и пропускают автомобили экстренных служб.

"Примите во внимание указанную информацию при планировании поездок. Призываем с пониманием отнестись к временным неудобствам в движении транспорта", - добавили правоохранители.

Теги: #трасса #акция_протеста #полиция
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