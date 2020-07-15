В Днепропетровской области ограничили время работы кафе, ресторанов, баров и учреждений культуры с 23:00 - ОГА

В Днепропетровской области принято решение об ограничении работы ночных клубов, кафе, ресторанов, баров и учреждений культуры с 23:00, сообщает пресс-служба областной государственной администрации (ОГА).

"В Днепропетровской области запрещена работа ночных клубов, кафе, ресторанов, баров, учреждений культуры с 23:00 до 7:00. Исключение - кинотеатры и учреждения, которые работают на вынос", - сказано в сообщении ОГА на странице в Фейсбуке в среду.

Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины, на местном уровне его подтвердила областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

Как сообщалось, за сутки в Днепропетровской области обнаружили 9 новых случаев коронавируса.

Сейчас в области - 1155 подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Уже выздоровели 1045 жителей региона, 24 - умерли.