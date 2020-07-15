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11:07 15.07.2020

В ВСУ за сутки выявлено 14 новых случаев COVID-19, всего болеет 125 человек

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В ВСУ за сутки выявлено 14 новых случаев COVID-19, всего болеет 125 человек

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксировано 14 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, всего болеют 125 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 15 июля в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 болеет 125 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 486 человек, летальных случаев - 5", - сказано в сообщении медиков на странице в Фейсбуке.

Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 2 человека (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 1 военнослужащий и 1 сотрудник ВСУ). Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Кроме того, на лечении в дома под наблюдением медицинской службы находится 12 человек (Львовская область - 1 военнослужащий, Киевская область - 10 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ). Состояние здоровья пациентов также удовлетворительное, у них наблюдается легкое течение заболевания.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 471 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 62 человека.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды выявлено 836 новых случая COVID-19, 977 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 15 больных умерли.

Теги: #всу #коронавирус
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