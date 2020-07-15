Митинги с призывами объявить мобилизацию прошли в столице Азербайджана

Митинги в ночь на среду прошли в различных районах Баку в связи с обострением ситуации на границе с Арменией, их участники призывали объявить в Азербайджане мобилизацию.

Участники акций скандировали патриотические лозунги: "Карабах наш!", "Слава армии", "Солдаты вперед", "Главнокомандующий, объяви мобилизацию".

Самый крупный митинг прошел в центре Баку вдоль Приморского бульвара. В этой акции приняло участие несколько тысяч человек.

Полиция не мешала участникам манифестации, несмотря на то, что в Баку жесткий карантин из-за коронавируса и запрещены любые массовые мероприятия.

Утром небольшая группа демонстрантов ворвалась в парламент, но полиция вывела их из здания.

В настоящее время ситуация в Баку спокойная.

Начавшиеся 12 июля боестолкновения на армяно-азербайджанской границе продолжались три дня в сопредельных районах - Товузском (Азербайджан) и Тавушском (Армения), граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.

По информации азербайджанской стороны, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о четырех погибших и пятерых раненых.

Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу.