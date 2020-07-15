События

10:38 15.07.2020

Шустер и его партнер Елизаров передали военному госпиталю наркозно-дыхательный аппарат

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Шустер и его партнер Елизаров передали военному госпиталю наркозно-дыхательный аппарат

Телеведущий Савик Шустер и продюсер Павел Елизаров приобрели для Главного военного клинического госпиталя Украины аппарат, который может применяться для искусственной вентиляции легких, сообщает интернет-издание "Гордон".

"В отделении реанимации и интенсивной терапии Главного военного клинического госпиталя установили новый наркозно-дыхательный аппарат, который купили телеведущий Савик Шустер и его партнер по "Савик Шустер Студии", продюсер Павел Елизаров. Устройство вместе с сопутствующим оборудованием к нему стоило более 1 млн грн и может применяться для реанимационной помощи пациентам с коронавирусной инфекцией…", - говорится в заметке.

"Так сложилось, что в моей жизни война и медицина все время пересекались. Я член международной гуманитарной организации "Врачи мира". С 1980-х я работал репортером и вместе с французскими врачами много помогал людям, которые страдали от войны по всей планете. Для меня совершенно естественно в военное время помочь тем, кто на передовой попадает под обстрелы. Военному госпиталю сейчас непросто. И во время современной войны нужно современное медоборудование, чтобы спасать жизни. Этот аппарат дает много информации в реальном времени и помогает анестезиологу и хирургу работать", – рассказал Шустер.

Елизаров рассказал, что решение о закупке медицинского оборудования было принято после начала карантина.

Теги: #благотворительность #шустер #ивл
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