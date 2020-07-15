Степанов: мы утвердим правила обучения в школах с сентября на следующей неделе

Министерство здравоохранения Украины совместно с Министерством образования и науки намерено на следующей неделе утвердить правила обучения в школах с сентября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Сейчас могу сказать, что это будет обязательное измерение температуры для всех работников учебных учреждений и детей. При температуре 37,2 и выше ни сотрудники, ни дети не будут допускаться к работе или обучению. Обязательно, чтобы родители, которые приводят детей в школу, пользовались масками. Также обязательным будет наличие антисептиков в школе. Остальные правила, я надеюсь, мы разработаем и утвердим на следующей неделе",- сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.