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10:38 15.07.2020

Степанов: мы утвердим правила обучения в школах с сентября на следующей неделе

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Степанов: мы утвердим правила обучения в школах с сентября на следующей неделе

Министерство здравоохранения Украины совместно с Министерством образования и науки намерено на следующей неделе утвердить правила обучения в школах с сентября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Сейчас могу сказать, что это будет обязательное измерение температуры для всех работников учебных учреждений и детей. При температуре 37,2 и выше ни сотрудники, ни дети не будут допускаться к работе или обучению. Обязательно, чтобы родители, которые приводят детей в школу, пользовались масками. Также обязательным будет наличие антисептиков в школе. Остальные правила, я надеюсь, мы разработаем и утвердим на следующей неделе",- сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

Теги: #карантин #минздрав #школы
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