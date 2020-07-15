В Минске задержаны около 200 участников акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в президенты

В Минске по состоянию на утро среды задержаны около 200 человек на стихийных акциях в поддержку претендентов в президенты, которых Центризбирком Беларуси не зарегистрировал кандидатами, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр "Весна".

По состоянию на 22.30 вторника число задержанных оценивалось на уровне 70 человек. "Весна" публикует поименный список задержанных, который продолжает обновляться.

Также сообщается, что около 30 человек задержаны в других городах Беларуси - Бресте, Гомеле, Гродно, Пружанах, Бобруйске, Солигорске, Столбцах.

Кроме того, Белорусская ассоциация журналистов сообщила о задержании более 10 сотрудников СМИ, которые выполняли свои профессиональные обязанности во время освещения уличных акций протеста.

"Во время акций протеста задерживались журналисты, которые вели прямые трансляции с места событий", - говорится в сообщении БАЖ. Журналистов вскоре отпускали без составления протоколов, добавляют в организации.

Отмечается, что в Минске задерживали журналистов "Еврорадио", портала tut.by, "Радио Свобода", "Нового часа", "Белсата". По информации ассоциации, также задерживался оператор ВВС Энди Смайт. Его также отпустили из милиции примерно через час без составления протокола.

Как сообщалось, накануне вечером в Минске люди вышли на центральный проспект столицы - проспект Независимости, собирались в районе площади Победы, районе Немиги у Кафедрального собора. Также в пикеты собирались жители "спальных" районов - Грушевки, Новой Боровой. Акции не имели конкретного центра сбора, при попытках милиции задержать участников акции, последние разбегались. Вместе с тем, по информации соцсетей, в районе Немиги проходили жесткие задержания участников акции, люди пытались отбить задержанных. Автомобилисты поддерживали участников акции сигналами, из-за чего милиция перекрыла ряд улиц. Кроме того, после 22:00 были перекрыты отдельные станции метро, а на отдельных участках проспекта Независимости отключено освещение.

Во вторник Центризбирком отказался зарегистрировать экс-банкира Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало кандидатами в президенты. Вместе с тем были зарегистрированы кандидатами пять человек: действующий глава государства Александр Лукашенко, экс-депутат Анна Канопацкая, председатель партии БСДГ Сергей Черечень, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев и супруга задержанного блогера Сергея Тихановского - Светлана Тихановская.

Вечером во вторник МВД Беларуси распространило предупреждение о недопустимости участия в незаконных массовых мероприятиях и призвало жителей республики проявить разум и мудрость, реагируя на призывы собраться на улицах городов.

"МВД констатирует, что ряд интернет-ресурсов и пользователей, которые находятся за пределами Республики Беларусь, призывают граждан собраться на улицах городов нашей страны для проведения несанкционированных акций", - говорилось в сообщении пресс-службы МВД.

В МВД заверили: сотрудники милиции примут все меры, направленные на поддержание общественного порядка и пресечение противоправных действий. "Любые провокации будут пресекаться в соответствии с действующим законодательством", - сказано в сообщении.

Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа.