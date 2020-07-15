В Украине за сутки от Covid-19 вновь выздоровело больше людей, чем заболело, 26 049 продолжают болеть

В Украине по состоянию на утро среды выявлено 836 новых случая Covid-19, 977 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 15 больных умерли, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее, 14 июля сообщалось о 638 новых случаях заболевания Covid-19, 13 июля - о 612 заболевших, 12 июля – о 678 инфицированных, 11 июля - о 800 новых случаях заболевания; 10 июля было 819 новых инфицированных. 26 июня был зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 109 новых заразившихся.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро среды 55 607 человек, выздоровевших – 28 131, умерли с начала пандемии от Covid-19 1 427 человека. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 26 049 человек, что на 156 меньше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской (171 случай) и в Киеве (147 случаев).