В Западных областях подтопленных населенных пунктов нет, продолжаются мероприятия по ликвидации последствий наводнения – ГСЧС

По состоянию 07 ч. 15 июля на территории западных областей подтопленных населенных пунктов нет, продолжаются мероприятия по ликвидации последствий наводнения, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 07 ч. 15 июля на территории западных областей подтопленных населенных пунктов (было 349), подвалов (было 7 тыс. 225) и приусадебных участков (было 22 тыс. 182) нет", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в среду утром.

Остаются разрушенными 202,4 км (было 278,2 км) автодорог (Ивано-Франковская (201), Черновицкая (1,4) и 95 (было 95) мостов (Ивано-Франковская (93), Львовская (1) и Черновицкая (1 ).

Повреждены 549 км автодорог (было 654 км) и 213 мостов (было 266) в Ивано-Франковской (507,7 км дорог и 198 мостов) и Черновицкой (40,9 км автодорог и 15 мостов) областях.

В течение суток откачано 445 м3 воды.

"Силами ГСЧС с начала проведения работ спасено 478 человек, эвакуировано 721 человека, отселено 1 тыс. 324 человека и перевезено через подтопленные участки дорог 2 тыс. 565 человек", - подытожили в ГСЧС.

Всего к работам на территории западных областей привлечено 60 чел. и 36 ед. техники, из них от ГСЧС 52 чел. л / с и 31 ед. техники (в том числе 2 вертолета ГСЧС).