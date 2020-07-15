Российские наемники 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, 7 украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, 7 украинских военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"14 июля вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие… За минувшие сутки, в результате вражеских обстрелов, семь украинских защитников получили ранения", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Марьинка, Гнутово, Талаковка, Лебединское, Березово, Новомихайловка, Шумы, Крымское.

По данным украинской разведки, за минувшие сутки наши защитники ранили не менее троих российских наемников.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня…По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди наших защитников нет", - подытожили в штабе ООС.