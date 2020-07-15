В Киеве пожарные ликвидировали возгорание на площади в 300 кв. м - ГСЧС

В Соломенском районе Киева пожарные ликвидировали возгорание на площади в 300 квадратных метров, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве.

"4 июля, в 18:30 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Малогвардейской, 32, в Соломенском районе столицы… На открытой территории произошло возгорание мусора и деревянных поддонов на площади 300 кв. м, с последующим распространением на рядом расположенное складское помещение площадью 50 кв. м", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС во вторник.

В 19:45 пожар был локализован, а в 20:10 - ликвидирован.

Во время тушения пожара, сотрудникам ГСЧС пришлось вскрыть для проверки 11 металлических конструкций для парковки автомобилей.

"Жертв и пострадавших нет. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители", - подытожили в ГСЧС.

На месте происшествия спасатели задействовали 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава подразделений ГСЧС.