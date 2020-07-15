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06:07 15.07.2020

Еще двое харьковских полицейских подозреваются в вымогательстве денег у наркозависимых – прокуратура

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Еще двое харьковских полицейских подозреваются в вымогательстве денег у наркозависимых – прокуратура

Еще двум харьковским полицейским и одному гражданскому объявлено о подозрении по делу о вымогательстве группой правоохранителей у наркозависимых, таким образом, общее количество подозреваемых по делу выросло до 7 человек.

"В настоящее время всего сообщено о подозрении 6 полицейским и одному гражданскому лицу в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды - ИФ) УК Украины", -- сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Все подозреваемые полицейские отстранены от занимаемых должностей. Двум из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Гражданскому - в виде домашнего ареста. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения другим полицейским.

Как сообщалось, ранее следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве задержали двух работников Киевского ОП ГУ Нацполиции в Харьковской области и четырем правоохранителям сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

"По предварительной информации, правоохранители наладили механизм вымогательства неправомерной выгоды у наркозависимых лиц. Полицейские без оформления процессуальных документов задерживали граждан, забирали наркотики в так называемых "закладках", после чего требовали от них или их родственников неправомерную выгоду за непривлечение наркозависимых к уголовной ответственности", - сообщается на официальном сайте ГБР.

По данным следствия, в целях маскировки правоохранители привлекали гражданских в качестве посредников для передачи взяток.

Следствие задокументировано 5 эпизодов преступной деятельности, в ходе которых полицейские получили около 150 тыс.грн.

 

Теги: #украина #полицейские #вымагательство #харьковская
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