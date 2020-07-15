События

04:55 15.07.2020

На Харьковщине председатель военно-медицинской комиссии задержана при получении взятки – прокуратура

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На Харьковщине председатель военно-медицинской комиссии задержана при получении взятки – прокуратура

В Харькове председатель военно-медицинской комиссии требовала взятку с супружеской пары за изготовление документов о непригодности их сына к прохождению военной службы.

"Деньги получала двумя траншами. Сумма первого составила 12 тыс.грн... При получении второго транша в размере 700 долларов правоохранители разоблачили женщину на получении неправомерной выгоды", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.368 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя, а также для третьих лиц) УК Украины.

Решается вопрос об уведомлении задержанной о подозрении и избрании ей меры пресечения

Досудебное расследование осуществляет Московский отдел полиции Харькова, оперативное сопровождение - УСБУ в Харьковской области. Процессуальное руководство - Харьковская местная прокуратура №4.

Теги: #взятка #украина #харьковская
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