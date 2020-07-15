В Китае за сутки выявлены 10 новых случаев заражения коронавирусом - Госкомздрав КНР

а истекшие сутки в Китае выявлены 10 новых случаев заражения коронавирусом, из них шесть больных в активной форме и четыре бессимптомных носителя, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Все случаи "импортированы".

За предыдущие сутки были выявлены восемь новых случаев заражения коронавирусом, из них три больных в активной форме и пять бессимптомных.

декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрировано 83 тыс. 611 активных случаев заражения, из них 1 тыс. 988 ввозных.

На китайских территориях вне материковой части страны выявлены 48 новых случаев заболевания, все - в Гонконге. С начала пандемии в трех районах зарегистрированы 2 тыс. 66 больных с коронавирусом: в Гонконге - 1 тыс. 569 (при восьми случаях смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 451 (семь случаев смерти).