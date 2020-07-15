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03:46 15.07.2020

Подозреваемый Мангер оставлен под стражей до 11 сентября - СМИ

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Подозреваемый Мангер оставлен под стражей до 11 сентября - СМИ

Суд продлил содержание под стражей до 11 сентября подозреваемому в нападении на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк - председателя Херсонской облгосадминистрации Владислава Мангера, сообщает издание "Громадське".

Эту информацию изданию "Громадське"подтвердил прокурор по делу Андрей Синюк. Он уточнил, что Мангер находиться в изоляторе временного содержания Службы безопасности.

Накануне, 13 июля, апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов Мангера на содержание под стражей, оставив ее в силе. Адвокаты утверждали, что подозрение против их подзащитного является необоснованным, а дело - сфальсифицированным.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась.

Фигуранты дела - председатель Херсонского облсовета Мангер, помощник народного депутата Игоря Павловского, экс-участник АТО Сергей Торбин и Алексея Левин (Москаленко) обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.27 (виды соучастия), п.п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее Мангер не был доставлен в суд для избрания меры пресечения. Сторона защиты заявила, что он был госпитализирован из-за проблем с сердцем. 15 июня суд разрешил задержать Мангера для принудительного привода на заседание.

Правоохранители 16 июня доставили Мангера в Киев в Печерский районный суд, где судья начал рассмотрение ходатайства прокурора Офиса генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

19 июня суд поместил Мангера под стражу до 28 июля без права внесения залога.

Теги: #мангер #гандзюк #украина #суд
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