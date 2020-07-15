Двоих бывших судей райсуда Черкасс будут судить за противоправное преследование участников Революции Достоинства – Офис генпрокурора

Прокурорами Офиса Генерального прокурора Украины направлен в суд обвинительный акт в отношении двух бывших судей одного из районных судов города Черкассы по фактам противодействия протестным акциям путем противоправного преследования участников митингов и собраний в г.. Черкассах в январе 2014 года, сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.

"По данным следствия, в январе 2014 года судьи вынесли неправосудные решения по 17 участников акций об избрании им меры предосторожности - 14 из них взяли под стражу, 3 - поместили под домашний арест, в результате чего задержанных были незаконно лишены свободы. Решения принимались без достаточных и надлежащих доказательств о совершении ими массовых беспорядков для препятствования организации и проведению дальнейших мирных собраний и митингов в городе Черкассах и других регионах", - говорится в сообщении, на официальном сайте Офиса Генпрокурора во вторник вечером.