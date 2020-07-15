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01:01 15.07.2020

Гонконг больше не будет конкурентом США в торговле – Трамп

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Гонконг больше не будет конкурентом США в торговле – Трамп

Гонконг из-за действий властей КНР утратит статус серьезного конкурента США в сфере торговли, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.

"В итоге мы лишились серьезного конкурента", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

По мнению Трампа, Гонконг после недавних мер, принятых там по инициативе Пекина, "больше не будет способен конкурировать на свободном рынке".

Кроме того, по его словам, теперь "многие люди" вообще покинут Гонконг.

Ранее Трамп заявил, что подписал закон, предусматривающий санкции против китайских официальных лиц, ограничивших свободы Гонконга. "Сегодня я подписал закон и указ, нацеленные на то, чтобы Китай нес ответственность за притеснения в Гонконге", - заявил он.

Он пояснил, что помимо закона, переданного ему на подпись конгрессом, речь идет об указе, отменяющем привилегированное отношение Вашингтона к Гонконгу. В частности, это приведет к прекращению торговых преференций и к прекращению передачи туда американских технологий.

Ранее обе палаты конгресса одобрили закон, предусматривающий санкции против официальных лиц, имеющих отношение к недавно принятому Закону о национальной безопасности Гонконга. В США считают, что этот закон нарушает особый статус Гонконга и лишает его жителей ряда свобод.

Теги: #гонконг #сша #трамп #мнение
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