В Украину вернулась картина, украденная нацистами во время войны

В Украину вернулась картина "Влюбленная пара" Пьера Луи Гудро, украденная нацистами во время Второй мировой войны, сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

"Хоть эта история грустная, но со счастливым концом. В 1943 году картину украли из запасников музея нацисты. После войны картина появилась на антикварном рынке. В 1953 она оказалась в частной коллекции в США. За 60 лет" Влюбленную пару "выставили на продажу. но по требованию владельцев - музея Ханенко - продажу картины остановили ", - написал Ткаченко в своем официальном Телеграмм-канале во вторник.

Министр культуры Украины пригласил всех желающих посетить музей Ханенков и увидеть шедевр.

Как сообщалось ранее, американские правоохранительные органы передали Украине картину "Влюбленная пара" Пьера Луи Гудро, украденную нацистами во время Второй мировой войны, с

Во времена Второй мировой войны картина была украдена нацистами из Киевского национального музея Ханенко и впоследствии оказалась в США.