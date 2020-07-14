Помпео приветствовал праймериз в Гонконге, организованные без участия Пекина

В Государственном департаменте США приветствуют проведение праймериз в Гонконге, в которых приняли участие 600 тыс. человек, и которые Пекин назвал незаконными.

"Я горячо поздравляю пандемократов Гонконга с успешными праймериз. Более 600 тыс. гонконгцев опустили избирательные бюллетени на их первых, проведенных на всей территории, пандемократических выборах. Их энтузиазм наглядно демонстрирует желание, чтобы их голоса были услышаны на фоне усилий Коммунистической партии Китая, направленных на то, чтобы задушить свободу на этой территории", - говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

"Мы с глубокой обеспокоенностью воспринимаем угрозу со стороны главы администрации Гонконга Керри Лэм, что эти праймериз могли нарушить новый закон "О национальной безопасности", введенный Пекином для этой территории. Это еще раз подчеркивает страх Коммунистической партии Китая перед демократией и свободным мышлением собственных граждан", - отмечает Помпео.

В заявлении говорится, что США намерены пристально следить за развитием ситуации по мере того, как приближаются выборы в законодательный совет, намеченные на 6 сентября 2020 года.

В Гонконге на минувших выходных демократические силы провели выборы кандидатов перед выборами в законодательный совет. В Пекине назвали праймериз незаконными и обвинили организаторов в сговоре с иностранными силами.