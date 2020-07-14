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22:52 14.07.2020

Эрдоган обвинил Армению в атаках на азербайджанских военных

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Эрдоган обвинил Армению в атаках на азербайджанских военных

ТУРЦИЯ-ПРЕЗИДЕНТ-АЗЕРБАЙДЖАН-АРМЕНИЯ

 

 

 

Стамбул. 14 июля. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник заявил, что, по его мнению, в нарушении прекращения огня на азербайджано-армянской границе виновны ВС Армении, сообщает агентство "Анадолу".

"Турция решительно осуждает атаки со стороны Армении против дружественного и братского Азербайджана", - сказал турецкий лидер.

По его словам, это была "преднамеренная атака" на Азейрбайджан.

"Цель состоит в том, чтобы воспрепятствовать урегулированию в Нагорном Карабахе, а также создать новые очаги столкновений", - добавил Эрдоган.

Он отметил, что Турция будет выступать против подобных атак на Азербайджан.

12 июля Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерии. По данным Минобороны Азербайджана, бои на армяно-азербайджанской границе во вторник продолжаются.

По данным Минобороны Армении, в боях погибли два армянских офицера и два сержанта. В Минобороны Азербайджана заявили о гибели 11 азербайджанских военных за три дня боев.

По версии Минобороны Азербайджана, подразделения вооруженных сил Армении на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

Вместе с тем пресс-секретарь Минобороны Армении Степанян сообщила "Интерфаксу", что днем в воскресенье военнослужащие Азербайджана сначала предприняли на автомобиле УАЗ попытку нарушения границы, а затем, используя артиллерийский огонь, попытались захватить опорный пункт. По ее словам, с армянской стороны потерь нет.

Со своей стороны в Минобороны Азербайджана сообщили, что в результате боя на границе с Арменией погибли трое азербайджанских военных, четверо ранены. В понедельник утром также сообщалось о гибели под обстрелом азербайджанского офицера.

13 июля военные ведомства Армении и Азербайджана также сообщали о периодических обстрелах на границе.

14 июля в Минобороны Азербайджана заявили о новых обстрелах приграничных азербайджанских сел с армянской стороны.

Со своей стороны в армянском Минобороны заявили об обстреле беспилотниками города Берд на северо-востоке Армении.

Действия Азербайджана против гражданского населения получат соразмерный ответ, заявила во вторник пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Азербайджан в начале 1990-х годов утратил контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи районов в результате конфликта с армянским населением региона и Арменией.

Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен в мае 1994 года.

В настоящее время переговорный процесс идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В нее входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США.

Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.

Теги: #президент #турция #армения #азербайджан
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