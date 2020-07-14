7 украинских военнослужащих получили ранения вследствие обстрела российских наемников на Донбассе – штаб ООС

Вследствие обстрела российскими наемниками позиций украинских военнослужащих на Донбассе, 7 украинских военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Сегодня 14 июля, в Донецкой области вблизи Новомихайловки, вооруженные формирования Российской Федерации применили противотанковый ракетный комплекс "Фагот". Шестеро военнослужащих получили осколочные ранения. Еще один воин был ранен в результате обстрела из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Водяного", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

Украинские военнослужащие были оперативно доставлены в медицинские учреждения, где им оказана надлежащая медицинская помощь.

В штабе ООС отметили, что украинские военные ответным огнем подавили вражескую активность. Потери противника уточняются.

"На свои агрессивные действия оккупант и в дальнейшем будет получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников", - подытожили в штабе ООС.