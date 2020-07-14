События

21:53 14.07.2020

Мелания Трамп призывает американцев носить маски в общественных местах, несмотря на летнюю жару

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Мелания Трамп призывает американцев носить маски в общественных местах, несмотря на летнюю жару

Первая леди США Мелания Трамп призвала во вторник американцев продолжать носить маски на лице в общественных местах, несмотря на жаркие летние месяцы, и соблюдать социальную изоляцию, сообщает газета The Hill.

"Даже в летние месяцы, пожалуйста, не забывайте надевать маски на лицо и соблюдать социальную изоляцию. Чем больше мер предосторожности мы сейчас предпринимаем, тем более здоровой и безопасной страна будет осенью", - написала она в твиттере.

Ранее она уже публиковала фотографии в соцсетях, где позировала в масках. Также она посещает официальные мероприятия в Белом доме, в отличие от своего супруга президента США Дональда Трампа, также в маске на лице. Представитель Трампа Кейли Макэнани также проводит брифинги для журналистов в Белом доме без маски, причем практически все журналисты в зале - в масках.

Трамп лишь однажды появился в маске на публике. Он объясняет, что его, равно как многих сотрудников Белого дома, настолько часто тестируют на коронавирус, что необходимости в масках практически нет.

В Соединенных Штатах с начала пандемии выявили более 3,3 млн случаев заражения коронавируса, и пока ситуация остается напряженной. Скончались за это время 133 тыс. человека. В последние дни в нескольких штатах, в основном на юге страны, растет число заражений.

Теги: #маски #сша #призыв
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