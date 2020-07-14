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20:04 14.07.2020

В Одесі за тиждень виявили 91 випадок захворювання гострими кишковими інфекціями

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В Одесі за тиждень виявили 91 випадок захворювання гострими кишковими інфекціями

За інформацією ГУ "Одеський обласний лабораторний центр Мінохорони здоров'я України", захворюваність гострими кишковими інфекціями в Одесі минулого тижня збільшилася на 54,2% порівняно з попереднім тижнем, і становить 91 випадок, повідомляє прес-служба Одеської міської ради.

"Значна кількість хворих - діти віком до 17 років - 50,5%", - ідеться в повідомленні.

Так, зазначається, що більшість випадків захворювань пов'язана зі вживанням готових домашніх страв із порушенням технології приготування і зберігання, немитих овочів і фруктів, молочних і м'ясних продуктів, придбаних на стихійних ринках.

"У більшості бактеріологічно підтверджених випадків виділено збудники сальмонельозу та стафілококової інфекції", - зазначено в повідомленні.

Загалом для проведення моніторингових досліджень на холеру було обстежено 59 хворих гострими кишковими інфекціями та досліджено 12 проб з об'єктів зовнішнього середовища - 10 проб морської води та дві проби води з лиманів. "Холерний вібріон не виділено", - додали в лабораторному центрі.

Теги: #одеса #кишкова_інфекція
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