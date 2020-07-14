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20:00 14.07.2020

Рада в 1-ом чтении поддержала упрощение аренды госимущества субъектами физкультуры и спорта

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Рада в 1-ом чтении поддержала упрощение аренды госимущества субъектами физкультуры и спорта

Верховная Рада намерена упростить механизм передачи в аренду государственного и коммунального имущества субъектам сферы физической культуры и спорта без проведения аукциона.

За соответствующий законопроект №3550 в первом чтении на внеочередном заседании парламента во вторник проголосовало 330 народных депутатов.

Законопроект предлагает внести изменения в законы "О физической культуре и спорте" и "Об аренде государственного и коммунального имущества", и предлагает ввести упрощенный механизм передачи в аренду государственного и коммунального имущества без проведения аукциона субъектам сферы физической культуры и спорта.

Согласно законопроекту, право неполучения в аренду государственного и коммунального имущества без проведения аукциона имеют базы олимпийской и паралимпийской подготовки, государственные и коммунальные спортивные клубы, детско-юношеские спортивные школы, специализированные учреждения образования спортивного профиля, школы высшего спортивного мастерства, центры олимпийской подготовки, центры студенческого спорта и другие, которые являются неприбыльными организациями и внесены в Реестр неприбыльных учреждений и организаций.

Теги: #аренда #госимущество #спорт
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