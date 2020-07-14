В Одессе за неделю выявили 91 случай заболевания острыми кишечными инфекциями – горсовет

По информации ГУ "Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины", заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Одессе на прошлой неделе увеличилось на 54,2% по сравнению с предыдущей неделей, и составила 91 случай, сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

"Значительное количество больных составили дети в возрасте до 17 лет - 50,5%", - говорится в сообщении.

Так, отмечается, что большинство случаев заболеваний связаны с употреблением готовых домашних блюд с нарушением технологии приготовления и хранения, немытых овощей и фруктов, молочных и мясных продуктов, приобретенных на стихийных рынках.

"В большинстве бактериологически подтвержденных случаев выделены возбудители сальмонеллеза и стафилококковой инфекции", - сказано в сообщении.

Всего для проведения мониторинговых исследований на холеру было обследовано 59 больных острыми кишечными инфекциями и исследованы 12 проб из объектов внешней среды - 10 проб морской воды и две пробы Лиманов воды. "Холерный вибрион не выделен", - добавили в лабораторном центре.