Макрон намерен с августа сделать обязательным ношение масок в общественных местах

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен добиться, чтобы с 1 августа ношение масок было обязательным во всех общественных зданиях страны.

"Я хочу, чтобы за ближайшие недели мы приняли бы решение об обязательном ношении масок во всех общественных помещениях начиная с 1 августа", - заявил он в интервью телеканалам ТФ-1 и "Франс-2".

Макрон сообщил, что во Франции жители довольно дисциплинированы в том, что касается ношения масок в транспорте, "однако в общественных местах, находящихся не под открытом небом, все не так гладко. Это означает, что нужно организоваться".

В частности, он выступил за обязательное ношение масок в магазинах. "Я рекомендую всем нашим согражданам, которые слушают нас, как можно чаще носить маски, когда они вне дома, и особенно, когда они находятся в закрытых местах", - призвал Макрон.

Он добавил, что особенно это касается молодых людей, многие из которых переносят заболевание в асимптоматичной форме и несут угрозу для других, особенно для пожилых граждан, которые превалируют в статистике смертности от заражения коронавирусом.

Говоря о возможной второй волне коронавируса COVID-19, Макрон заявил, что несколько обеспокоен такой перспективой. "Есть признаки того, что распространение опять ускоряется, что в некоторых местах проблема вновь возникает", - пояснил президент Франции.

При этом он заверил, что страна будет готова в случае второй волны. "У нас есть запасы всего необходимого, мы хорошо организованы на местах, так что мы сможем справиться с новой волной, если она появится", - констатировал Макрон.

Отвечая на вопрос о возможности введения повторного режима изоляции, президент объяснил, что это жесткое решение раскрыло неравенство в обществе, где люди перенесли период ограничений в разных условиях проживания. "Я не хочу этого снова для страны. Мы все делаем для того, чтобы избежать новой волны и проявлять дифференцированный подход, если она случится", - подчеркнул Макрон.

"Ключ, - заявил глава государства - в проявлении бдительность повсюду в стране. И я говорю это для всех наших граждан: мы участники борьбы против вируса. Будет ли вторая волна, зависит от нас".